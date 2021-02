Rund 50'000 Personen in der Schweiz wurden laut BAG zwei Mal geimpft

Das sagte Nora Kronig, Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), am Donnerstag in einem Lagerapport, in dem die Logistikbasis der Armee mit ihren Partnern von Bund und Kantonen die aktuelle Situation der Impflogistik bespricht. Dieser war teilweise für die Medienschaffenden verfolgbar.

"Wir können stolz sein im internationalen Vergleich", sagte Kronig. Positiv wertete sie auch die interkantonale Umverteilung von Impfdosen, damit die Zweitimpfung in acht Kantonen sichergestellt werden konnte.

Eine Herausforderung bleiben laut Kronig die aktuellen Lieferengpässe. Der Bund hoffe aber auf eine baldige Kehrtwende: "Wir werden die geforderte Hürde ganz sicher gemeinsam meistern können."

(AWP)