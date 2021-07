Russische Opposition fordert Aufklärung aller politischen Morde

Der prominente russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski hat die Aufklärung aller politischen Morde in seinem Land gefordert. Es gebe viele Menschen in Russland, die für ihren Kampf um Leben in Freiheit getötet wurden, sagte der 69-Jährige am Samstag in Moskau. In der russischen Hauptstadt kam die liberale Oppositionskraft Jabloko vor der Parlamentswahl am 19. September zu ihrem Parteitag zusammen.