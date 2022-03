Russland: Angriffe auf Mariupol und Wolnowacha werden fortgesetzt

(Update) - Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge seine Angriffe auf die ukrainische Grossstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fortgesetzt. Die Kampfhandlungen seien um 16.00 Uhr (MEZ) nach einer mehrstündigen Feuerpause fortgesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstagabend laut Agentur Interfax mit. Die Stadt Mariupol hatte Moskau zuvor Verstösse gegen die Feuerpause vorgeworfen, auf die sich Ukraine und Russland früher am Tag verständigt hatten.