Russland-Ermittler Mueller äussert sich erstmals öffentlich

In einem mit Spannung erwarteten Auftritt will sich der Sonderermittler Robert Mueller erstmals öffentlich zu seinen Untersuchungen in der Russland-Affäre äussern. Das US-Justizministerium, dem Mueller unterstellt ist, kündigte kurzfristig eine Erklärung des Sonderermittlers für 17.00 Uhr MESZ an. Aus dem Weissen Haus hiess es, man sei am Dienstagabend vorab über Muellers anstehenden Auftritt informiert worden.