Russland: Keine erhöhte Strahlung an ukrainischem AKW Saporischschja

Nach Berichten über einen Brand in einem Gebäude des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist dort russischen Angaben zufolge keine erhöhte Strahlung gemessen worden. Russische Truppen hätten bereits seit dem vergangenen Montag die Kontrolle "über die Stadt Enerhodar, das Kernkraftwerk Saporischschja und das angrenzende Gebiet", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagvormittag zudem mit. Das Personal in Europas grösstem Atomkraftwerk arbeite normal weiter, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow der Agentur Interfax zufolge.