Russland scheitert im Yukos-Streit bei Vollstreckungsaufschub

Im jahrelangen Milliardenstreit mit den Altaktionären des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos hat Russland eine weitere Niederlage erlitten. Der Hohe Rat der Niederlande wies am Freitag einen Antrag Moskaus zurück, die Vollstreckung von Forderungen der Yukos-Anteilseigner in Höhe von 57 Milliarden US-Dollar einschliesslich aufgelaufener Zinsen (47 Milliarden Euro) für die Dauer des anhängigen Verfahrens formell auszusetzen. In der eigentlichen Berufungssache wird erst im kommenden Jahr ein Urteil des höchsten Gerichts der Niederlande erwartet.