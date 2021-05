Russland übernimmt Vorsitz im Arktischen Rat

Der Arktische Rat ist das wichtigste Forum zur Zusammenarbeit in der Arktis. Im Fokus stehen dabei insbesondere der Umweltschutz und eine nachhaltige Entwicklung in der Region rund um den Nordpol. Der Rat wurde 1996 gegründet und feiert damit in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Ihm gehören neben Russland und Island noch die USA, Dänemark, Finnland, Kanada, Norwegen und Schweden an.

Der Führungswechsel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland erneut in mehrerer Hinsicht angespannt ist. Aus seinen Besitzansprüchen in der Arktis macht der Kreml längst kein Geheimnis mehr. "Es ist schon lange bekannt, dass dies unser Territorium, unser Boden ist", sagte Aussenminister Sergej Lawrow Anfang der Woche in Moskau. US-Aussenminister Antony Blinken hatte am Dienstag in Reykjavik gesagt, man sei wegen einer Zunahme militärischer Aktivitäten in der Region besorgt. Eine Militarisierung der Arktis müsse verhindert werden./trs/DP/fba

(AWP)