Russland und China bei AKW-Auftrag in Tschechien aus dem Spiel

Russland und China bleiben bei einem milliardenschweren AKW-Projekt in Tschechien definitiv aus dem Spiel. Der teilstaatliche Energiekonzern CEZ verschickte einen "Sicherheitsfragebogen" zur Vorprüfung der Bewerber nur an drei Firmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Es handelt sich um den französischen EDF -Konzern, die US-amerikanische Firma Westinghouse und das südkoreanische Unternehmen KHNP.