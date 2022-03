Russland will weiter mit USA Sicherheitsdialog führen

Russland ist nach Angaben des Moskauer Aussenministeriums trotz der Invasion in die Ukraine weiterhin zu einer sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit den USA bereit. "Selbst in grössten Krisenzeiten ist Russland ausnahmslos und fortdauernd dafür eingetreten, die Kanäle für einen konstruktiven Dialog im Bereich der internationalen Sicherheit und strategischen Stabilität aufrecht zu erhalten", sagte der Leiter der Nordamerika-Abteilung des Aussenministeriums, Alexander Dartschijew, am Dienstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax. So bereite Moskau sich derzeit auf die im Frühjahr bevorstehende Sitzung der bilateralen Kommission zum Abrüstungsvertrag New Start vor.