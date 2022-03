Agenten des russischen Geheimdienstes FSB hätten am Dienstag die Räumlichkeiten der lokalen Tochterfirma des Schweizer Luxusuhrenherstellers Audemars Piguet durchsucht und die Uhren beschlagnahmt. So steht es gemäss der "NZZ am Sonntag" in einer vertraulichen Infonotiz des Aussendepartements (EDA) von Mittwochabend an die Mitglieder mehrerer Kommissionen.

Als Grund für ihre Aktion hätten die russischen Behörden angebliche Zollvergehen geltend gemacht, wie das EDA gemäss "NZZ am Sonntag" schrieb. Doch es handle sich "höchstwahrscheinlich um eine willkürliche Repressionsmassnahme als Reaktion auf die Sanktionen".

Vier Tage zuvor hatte der Bundesrat die Sanktionen verschärft und den Export von Luxusgütern nach Russland verboten.

Audemars Piguet betreibt in Moskau mindestens zwei Filialen, eine an Petrovka Ulitsa in der Nähe des Bolschoi-Thaters, und eine im Luxuswarenkaufhaus Gum am Roten Platz. Beide sind laut Google Maps derzeit geschlossen.

(AWP/cash)