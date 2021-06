Sassoli: Weiter Druck auf Belarus - Fotos von Blogger an Flughäfen

EU-Parlamentspräsident David Sassoli will den Druck auf Belarus hoch halten, um eine Freilassung des Bloggers Roman Protassewitsch und dessen Freundin Sofia Sapega zu erreichen. Sassoli schlug in den Zeitungen den Funke Mediengruppe (Sonntag) vor, Fotos von Protassewitsch an allen Flughäfen der EU und im Europäischen Parlament auszustellen. "Wir werden die Aufmerksamkeit und den Druck aufrechterhalten und hoffen, dass dies zur Freilassung von Roman Protassewitsch und seiner Partnerin Sofia Sapega führt", sagte der Parlamentspräsident. Die erste Reaktion der EU auf die international heftig kritisierte Zwangslandung eines Passagierflugzeugs in Minsk nannte Sassoli "stark und geschlossen".