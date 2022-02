Saudi-Arabien überträgt Teil seiner Aramco-Papiere an Staatsfonds

Saudi-Arabien hat einen milliardenschweren Anteil seiner Beteiligung am Ölgiganten Aramco an einen öffentlichen Investmentfonds übertragen. 4 Prozent der Anteile im Wert von gut 80 Milliarden Dollar (circa 70,5 Mrd Euro) sollen in den Investmentfonds PIF fliessen, um die Transformation des von Erdölexporten abhängigen Golfstaats zu unterstützen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Sonntag berichtete. Kronprinz Mohammed bin Salman hatte demnach die Entscheidung getroffen. Nach der Übertragung bleibt der Staat mit mehr als 94 Prozent der grösste Anteilseigner von Aramco.