Saudi-Arabien warnt nach Huthi-Angriffen vor Engpässen auf Ölmarkt

Nach erneuten Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Ölanlagen und andere Einrichtungen in Saudi-Arabien warnt das Königreich vor Engpässen auf dem internationalen Ölmarkt. Irans Waffenlieferungen an die Huthis und deren Angriffe hätten "gravierende Folgen" für die saudische Ölproduktion und die Fähigkeit des Königreiches, seinen Verpflichtungen nachzukommen, hiess es am Montag aus dem Aussenministerium in Riad. Dadurch würden "die Sicherheit und Stabilität der Energieversorgung der Weltmärkte" bedroht.