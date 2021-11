Schlechte Noten für die Rabattsysteme der Krankenkassen

Am schlechtesten schneidet das Rabattsystem der Krankenkasse Sanitas ab, wie der Konsumentenschutz am Donnerstag bekannt gab. Nutzerinnen und Nutzer der App übertragen detaillierte Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz oder Schlafdaten direkt an die Krankenkassen.

Zudem vergibt die Sanitas wie auch die Helsana indirekte Rabatte in der Grundversicherung, wenn die Versicherten Sport treiben oder sich viel bewegen. Diskriminiert werden jene, die daran kein Interesse haben. Das ist nach Ansicht des Konsumentenschutzes rechtswidrig.

Diese Diskriminierung sei verwerflich. Zudem untergrüben Rabattsysteme den Grundsatz einer Sozialversicherung. Immerhin beschränkten die Krankenkassen CSS, Swica, Concordia und Visana ihre Angebote auf Zusatzversicherungen.

Am wenigsten Kritik trotz diverser Mängel erhält die App der CSS. Im schlechten Mittelfeld bewegen sich die die Angebote von Swica, Concordia und Visana, wie der Konsumentenschutz weiter schreibt. Bei Swica und Concordia ist der Datenschutz mangelhaft, bei der CSS gut.

Sara Stalder, Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes, fordert die Krankenkassen dazu auf, ihre Rabattsysteme datenschutzfreundlich auszugestalten und auf die Zusatzversicherung zu beschränken oder - noch besser - gleich ganz einzustellen.

(AWP)