Der ukrainische Regierungschef Denis Schmyhal hat am Dienstag an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Lugano zu der immensen Summe für den Wiederaufbau Stellung genommen. Am Montag war an der Konferenz von 750 Milliarden Franken die Rede gewesen, um das kriegsgeschüttelte Land wiederaufzubauen.