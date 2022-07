Schon wieder positiv getestet: Biden zurück in Corona-Isolation

Schon wieder befindet sich US-Präsident Joe Biden in häuslicher Isolation, schon wieder kann er seine Termine nur per Video- und Telefonschalte wahrnehmen. Nur wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Isolation wurde der 79-Jährige sowohl am Samstag als auch am Sonntag erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Es handle sich um einen "Rückfall", der bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, bereits in seltenen Fällen beobachtet worden sei, schrieb Präsidentenarzt Kevin O'Connor in einem am Samstag vom Weissen Haus veröffentlichten Brief.