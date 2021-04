Schotten dürfen sich draussen wieder treffen und im Land reisen

Nach monatelangen harten Kontaktbeschränkungen dürfen die Menschen in Schottland sich seit Freitag wieder draussen mit bis zu sechs Personen treffen. Ausserdem können sie wieder durchs eigene Land reisen, etwa um Freunde oder Familie zu besuchen, nachdem sie sich zuvor strikt in der eigenen Region aufhalten mussten. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte den Lockerungsschritt, der eigentlich erst für später im Monat erwartet worden war, in dieser Woche bekanntgegeben. "Die verbesserten Daten erlauben uns nicht, unsere Vorsicht aufzugeben - wenn wir vernünftig sind - aber sie geben uns etwas mehr Freiraum", so Sturgeon.