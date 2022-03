Schwedische Regierung gibt grünes Licht für umstrittene Eisenerzpläne

Die schwedische Regierung hat entgegen der Kritik von Umweltschützern und Indigenen grünes Licht für ein grosses Eisenerzprojekt im Norden des Landes gegeben. Sie bewilligte dem Unternehmen Jokkmokk Iron Mines am Dienstag eine sogenannte Verarbeitungskonzession für das Projekt Kallak. Diese Konzession ist an insgesamt zwölf Bedingungen geknüpft. Sie beinhaltet, dass das Unternehmen, das sich im Besitz des britischen Grubenkonzerns Beowulf Mining befindet, wie vor gut neun Jahren beantragt das Recht dazu bekommt, Erze in einem Gebiet nahe der Gemeinde Jokkmokk abzubauen.