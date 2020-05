Schweiz beliebtestes EU-Auswanderziel der Deutschen

Die Schweiz ist das beliebteste Auswanderungsziel der Deutschen in Europa. Rund 1,2 Millionen deutsche Staatsbürger hatten 2019 ihren Wohnsitz im europäischen Ausland, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden anlässlich des Europatages am 9. Mai mitteilte. In der Schweiz lebten laut Eurostat 2019 rund 306 000 Deutsche, 1600 Personen beziehungsweise ein halbes Prozent mehr als 2018.