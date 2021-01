Schweiz erwartet Anerkennung der Börsenäquivalenz durch London am 3. Februar

(Ausführliche Fassung) - Der Bundesrat rechnet mit einer Anerkennung der Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX durch Grossbritannien in einer Woche. "Die entsprechende Regulierung, die den Schweizer Börsen Gleichwertigkeit attestiert, wird derzeit vom britischen Parlament geprüft und es wird erwartet, dass diese angenommen wird und am 3. Februar 2021 in Kraft treten kann", schrieb das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Mittwoch in einem Communiqué.