Das Rennen um einen Corona-Impfstoff geht in den Schlussspurt: BioNTech und Pfizer sowie der US-Biotechkonzern Moderna haben bereits erfolgreiche Studiendaten vorgelegt, wonach ihre Impfstoffe eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent beim Schutz vor Covid-19 bieten. Anfang dieser zog der britische Pharmakonzern AstraZeneca nach und meldete eine Wirksamkeit von bis zu 90 Prozent bei einer Dosierungsform.

Als erstes dürfte aber das Vakzin von Biontech und Pfizer zur Verfügung stehen: Das Duo hat in den USA schon eine Notfallgenehmigung beantragt, die Mitte Dezember erfolgen könnte. Auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA zeigte sich zuletzt zuversichtlich, noch vor den Feiertagen grünes Licht für einen ersten Impfstoff geben zu können.

Die Unternehmen stehen bereits in den Startlöchern und haben angekündigt, ihre Vakzine ausliefern zu können, sobald die Zulassungsbehörden den Weg dafür frei machen. Dann ist es an den einzelnen Regierungen, zu entschieden, wer als erstes geimpft wird. Es folgt ein Überblick über den möglichen Prozess:

Wieviel Dosen könnten 2020 noch ausgeliefert werden?

Die Pharmakonzerne haben bereits mit der Herstellung ihrer Impfstoffe begonnen. Biontech und Pfizer haben angekündigt, in diesem Jahr genügend Dosen für die Impfung von 25 Millionen Menschen herstellen zu können, Moderna für zehn Millionen Menschen, AstraZeneca für mehr als 100 Millionen.

In den USA werden das Verteidigungsministerium und das Zentrum für Krankheitskontrolle- und prävention den Vertrieb organisieren, wenn der Impfstoff von Biontech und Pfizer voraussichtlich Mitte Dezember als erstes eine Notfallgenehmigung erhält. In einem ersten Schritt sollen dann in den USA 6,4 Millionen Impfdosen verteilt werden. In der Europäischen Union ist es Sache jedes EU-Landes, Impfstoffe an seine Bevölkerung zu verteilen.

Wann wird die Schweiz beliefert?

Gesundheitsminister Alain Berset geht davon aus, dass ein Impfstoff früh im nächsten Jahr eingesetzt wird. "Erste Dosen könnten schon im Januar da sein", sagte er am Donnerstag. In grösserem Rahmen soll im Frühjahr geimpft werden, so der Bundesrat.

Geht es nach Berset, kostet die Impfung für die Bürger nichts. "Vorgesehen ist, dass der Bund einen sehr stolzen Betrag übernimmt, dass die Krankenversicherungen auch einen Betrag übernehmen und dass es einen Beitrag von den Kantonen gibt." Wer zuerst geimpft wird, ist noch offen. Die Priorisierung hänge vom Impfstoff und von den genauen Resultaten der Impfstoffhersteller ab.

Wieviele Impfdosen erhält Deutschland?

Nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich Deutschland inzwischen 300 Millionen Impfdosen über Verträge der EU-Kommission mit den verschiedenen Herstellern gesichert. Er erwartet, dass Deutschland bis zu 100 Millionen Dosen des Biontech-Vakzins erhalten wird. 30 Millionen Impfdosen werde man über eine nationale Vereinbarung beziehen, über eine Vereinbarung der EU-Kommission mit Biontech rechnet Spahn mit weiteren 56 Millionen Impfdosen. Mit dem Dessauer Pharmaunternehmen IDT Biologika wurde ein Vertrag über fünf Millionen Impfdosen geschlossen. Die Beschaffung und Bezahlung des Impfstoffs übernimmt der Bund, der die Impfdosen dann an die Länder weiterleitet.

Wer wird zuerst geimpft?

Es soll in Deutschland keine Impfpflicht geben, wie Gesundheitminister Spahn wiederholt betont hat. Experten der Ständigen Impfkomission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts, der deutsche Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina haben Anfang November die grundlegenden rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen für die Priorisierung von Impfstoffen festgelegt. Risikogruppen und medizinisches Personal dürften danach zuerst geimpft werden. In einer ersten Phase sollen Covid-19-Impfungen über Impfzentren, denen gegebenenfalls auch mobile Impfteams angehören sollen, verabreicht werden.

Wie können Entwicklungsländer Impfstoffe erhalten?

Über die Impfstoffinitiative Covax der Weltgesundheitsorganisation WHO soll eine gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen in ärmeren Ländern sichergestellt werden. Ziel der Covax-Initiative, die neben der WHO von den internationalen Impfallianzen Gavi und Cepi koordiniert wird, ist die Auslieferung von zwei Milliarden Impfdosen bis Ende 2021. Sein Ziel, bis Ende dieses Jahres zwei Milliarden Dollar an Geldern einzusammeln, hat Covax erreicht. Weitere Mittel von mehr als vier Milliarden Dollar seien aber dringend nötig, hatte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kürzlich betont.

Wieviel kostet die Impfung für die Länder?

Impfstoffhersteller und Regierungen haben unterschiedliche Preise ausgehandelt, von denen nicht alle öffentlich sind. Diese reichen in Europa von rund 2,50 Euro pro Dosis für den AstraZeneca-Impfstoff bis hin zu 15,50 Euro je Dosis, die der Impfstoff von Biontech und Pfizer laut EU-Kreisen kosten soll. Viele Länder haben angekündigt, die Kosten für die Impfung für die Bevölkerung zu übernehmen.

(Reuters)