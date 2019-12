Schweiz nimmt Einladung Saudiarabiens für G-20-Gipfel an

(Text durchgehend ergänzt) - Die Schweiz wird am Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen im November 2020 in Riad teilnehmen. Sie hat eine Einladung Saudi-Arabiens angenommen. Bundespräsident Ueli Maurer bestätigte am Mittwoch Informationen des "Tages-Anzeigers".