Schweiz plant laut Medienbericht Ukraine-Konferenz in Genf

Die Schweiz plant laut einem Medienbericht eine Ukraine-Friedenskonferenz in Genf. Wolodymyr Selenskyj, der Präsident des von russischen Truppen angegriffenen Landes, soll Bundespräsident Ignazio Cassis in einem Telefongespräch am Samstag um die Organisation eines solchen Treffens gebeten haben, wie es auf Tamedia-Online-Portalen hiess.