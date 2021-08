Schweiz schliesst Kooperationsbüro in Kabul vorübergehend

Weitere Informationen könnten derzeit aus Sicherheitsgründen nicht gegeben werden, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Am Freitag hatte Livia Leu, Staatssekretärin beim Aussendepartement EDA, vor den Medien in Bern erklärt, die Schweiz hole aus Sicherheitsgründen die sechs Schweizer Mitarbeitenden des EDA aus Afghanistan zurück in die Schweiz. Rund 40 langjährige lokale Mitarbeitende der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und ihre Familien erhielten zudem ein humanitäres Visum.

Seit 2002 ist die Schweiz mit einem Kooperationsbüro vor Ort, das die Programme der Deza umsetzt. Die politischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Afghanistan werden hingegen durch die Schweizerische Botschaft in Islamabad in Pakistan gepflegt.

(AWP)