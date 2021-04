Schweiz schliesst sich US-Kritik an WHO-Pandemiebericht nicht an

(Meldung mit Stellungnahme des EDA ergänzt im ersten Teil bis und mit Zwischentitel) - Die Schweiz will sich im Streit um einen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie nicht exponieren. Sie schliesst sich dem Protest der USA und dreizehn weiterer Staaten für eine zusätzliche Untersuchung nicht an.