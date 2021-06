Schweiz stellt weitere 300 Millionen Franken für Covid-Bekämpfung bereit

Um die Krise zu beenden, müsse Covid-19 weltweit unter Kontrolle gebracht werden, so Parmelin. Am virtuellen Gipfel der globalen Impf-Allianz Gavi habe er angekündigt, dass der Bundesrat dafür zusätzlich 300 Millionen Franken bereitstellen werde.

"Die Investitionen in die multilaterale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Innovation haben zu beispiellosen Fortschritten geführt, doch Rückschläge durch neu auftretende Varianten erinnern uns ständig daran, dass wir schneller handeln müssen", schreibt Parmelin weiter.

Gavi ist gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Gründerin der internationalen Covax-Initiative. Diese hat zum Ziel, Länder mit kleinem und mittlerem Einkommen mit Corona-Impfstoffen zu versorgen. Die Initiative will nach eigenen Angaben in diesem Jahr knapp zwei Milliarden Dosen liefern.

(AWP)