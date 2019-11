Schweiz und Bahrain unterzeichnen Doppelbesteuerungsabkommen

Die Schweiz und Bahrain haben am 23. November in der Hauptstadt des Golfstaates Manama ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) unterzeichnet. Das Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen regelt etwa die Besteuerungen von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren, wie es in einer Medienmitteilung des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF) vom Montag hiess.