Schweiz und Italien unterzeichnen neues Grenzgängerabkommen

(Zusammenfassung) - Die Schweiz und Italien haben am Mittwoch in Rom ein neues Abkommen über die Besteuerung von Grenzgängern sowie ein Änderungsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen regle eine juristische Frage, die seit mehreren Jahren ungeklärt war, sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Mittwochnachmittag in Bellinzona vor den Medien.