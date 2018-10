Schweizer Gewerkschafter verteidigen Lohnschutz in Brüssel

(Erweiterte Fassung) - Schweizer Gewerkschafter haben am Mittwoch in Brüssel mit Joost Korte, Chef der EU-Generaldirektion Arbeit, über die flankierenden Massnahmen gesprochen. Die Unterstellung dieser Massnahmen unter ein Rahmenabkommen kommt für sie "unter keinen Umständen" in Frage, wie Adrian Wüthrich, Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travail.Suisse, sagte.