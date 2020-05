Schweizer Grenze zu Österreich und Deutschland ab 15. Juni offen

Bedingung für die Grenzöffnung sei aber, dass die pandemische Entwicklung weiterhin positiv bleibe, hiess es seitens des EJPD weiter.

Diese Grenzöffnung hatte sich bereits am Dienstagabend abgezeichnet. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach in der Nachrichtensendung "10vor10" des Schweizer Fernsehens SRF am von einer Öffnung "im Juni".

Bundesrätin Karin Keller-Sutter stand schon seit geraumer Zeit wegen Grenzöffnungen im Kontakt mit Innenminister Horst Seehofer in Berlin, Karl Nehammer in Wien und Christophe Castaner in Paris, um so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren.

Wie es mit einer allfälligen Grenzöffnung zwischen der Schweiz und Frankreich aussieht, ist zurzeit noch nicht klar. Auch wann eine die Schweizer Grenzen zu Italien aufgehen könnten, ist nicht bekannt.

