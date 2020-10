Schweizer Kino-Verband kritisiert Schliessung von Kinos

Seit der Wiedereröffnung der Kinos Anfang Juni 2020 nach dem nationalen Lockdown hätten die Schweizer Kinobetreiber ein Schutzkonzept umgesetzt, das sich bewährt habe, heisst es in einer Medienmitteilung vom Freitagabend. Während den letzten fünf Monaten sei kein einziger Fall dokumentiert, in welchem sich eine Person in einem Kinosaal mit dem Coronavirus angesteckt hätte.

Dies gelte auch für grössere Anlässe wie etwa das Zurich Film Festival oder das Festival du Film Français d'Helvétie in Biel.

Der "Lockdown" im Kanton Wallis und nun im Kanton Bern habe für die Kinos dramatische wirtschaftliche Folgen. Ausbleibende Einnahmen bedrohten die Existenz zahlreicher Kinos und Verleihunternehmen.

