Die Schweizer Behörden prüfen die Auswirkungen des russischen Einmarsches in die Ukraine auf die Sicherheit in der Schweiz. Im Fokus liegt dabei unter anderem die Energieversorgung, wie Jürg Bühler, interimistischer Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes, vor den Medien am Donnerstag in Bern sagte.