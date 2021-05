Schweizer Städte sorgen sich um ihre Finanzen und schielen auf SNB-Geld

Die Städte und Gemeinden in der Schweiz rechnen in den Nach-Corona-Jahren mit einer steigenden Schuldenlast. 40 Prozent schliessen gemäss einer Umfrage Steuererhöhungen nicht aus. Künftige Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) müssten deshalb auch in die kommunalen Kassen fliessen.