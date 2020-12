Seco-Direktorin: Schweiz sollte CPTPP-Beitritt prüfen

Die Schweiz sollte in seinen Handelsbeziehungen nicht nur auf bilaterale Verträge setzen. Laut Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch würde auch ein assoziierter Beitritt zum Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Vorteile bieten, wie sie in einem Interview mit der NZZ (Ausgabe 05.12.2020) sagte.