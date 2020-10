Seco: "Es ist günstiger, die Pandemie in den Griff zu kriegen"

Das sagte Zürcher am Freitag vor den Bundeshausmedien. Der Bund habe bisher 7,7 Milliarden Franken Kurzarbeitsentschädigung für 238 Millionen Ausfallstunden ausbezahlt. In der Hochphase hätten sich 1,3 Millionen Angestellte in Kurzarbeit befunden, sagte Zürcher.

Die 7,7 Milliarden Franken bezeichnete Zürcher als "Schadensbilanz". Der Einbruch des Bruttoinlandprodukt in diesem Jahr sei "massiv", sagte Zürcher weiter.

Die Kompetenz, Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft zu ergreifen, liege derzeit bei den Kantonen. Aufgrund der Absprache mit den Sozialpartnern sei für die Umsetzung jedoch mit bis zu zwei Monaten zu rechnen. Anders sähe es aus, wenn wieder die ausserordentliche Lage ausgerufen werde, so Zürcher.

(AWP)