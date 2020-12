Seco hat verschiedene Szenarien für Wirtschaftserholung

"Vor der Pandemie gab es in der Schweiz ein moderates Wachstum, dann einen drastischen historischen Einbruch im ersten Quartal", sagte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Seco, am Dienstag in Bern vor den Medien. Dann habe es eine Erholung im dritten Quartal gegeben.

Wie es nun weiter gehe, sei nicht vorhersehbar, das hänge ab von der Entwicklung der Corona-Pandemie, vom Erfolg der Impfungen und der Wirkung der Massnahmen.

In einem Positivszenario werde die Wirtschaft sicher noch bis im Frühjahr 2021 belastet sein. In einem Negativszenario werde sich das Bruttoinlandprodukt erst Ende 2022 wieder erholt haben.

(AWP)