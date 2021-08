Seco-Prozess: Staatsanwalt fordert vier Jahre Freiheitsstrafe

(Zusammenfassung) - Vier Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 50 Franken: So lautet der Antrag der Bundesanwaltschaft im Prozess gegen den ehemaligen Seco-Mitarbeiter. Der Staatsanwalt bezeichnete am Mittwoch in seinem Plädoyer vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona die kriminelle Energie des ehemaligen Seco-Ressortleiters als "hoch".