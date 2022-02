Seit Wochen warnen vor allem die USA vor einem möglicherweise bald bevorstehenden russischen Einmarsch in der Ukraine. Dafür stünden rund 150 000 Soldaten bereit. Der Kreml weist die Vorwürfe regelmässig zurück. Auch Kiew sieht keine akute Invasionsgefahr. Zuletzt kündigte Moskau einen Teilabzug von Truppen nahe der ukrainischen Grenze an. Die Nato äusserte jedoch erhebliche Zweifel an dieser Darstellung./ast/DP/he

(AWP)