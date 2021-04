Selenskyj will mit Nato-Hilfe Konflikt in Ostukraine lösen

Angesichts zunehmender Spannungen in der Ostukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Nato-Beitritt zum "einzigen Weg" für einen Frieden erklärt. "Die Gewährung des Plans zur Mitgliedschaft (in dem Militärbündnis) wird zu einem klaren Signal für die Russische Föderation", teilte das Staatsoberhaupt am Dienstag nach einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Die ukrainischen Streitkräfte arbeiten demnach auch weiter an einer Übernahme westlicher Standards. Der Kreml in Moskau warnte vor einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine.