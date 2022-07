Selenskyj wirft Russland Vertragsbruch nach Angriff auf Odessa vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach dem Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa Vertragsbruch vorgeworfen. "Was Russland auch verspricht, es findet immer einen Weg, es nicht zu erfüllen", sagte der Staatschef am Samstag. Er bezog sich dabei auf ein am Vortag geschlossenes Abkommen über den Export von ukrainischen Getreide über das Schwarze Meer.