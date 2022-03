SEM registriert bereits über 3000 Ukraine-Flüchtlinge

Flüchtlinge aus der Ukraine haben am Wochenende die Bundesasylzentren überrannt. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) registrierte bis am Sonntagmorgen 3117 Ukrainerinnen und Ukrainer, welche den Schutzstatus S erhalten. Am Samstag appellierte es an bereits untergebrachte Flüchtlinge, mit dem Schutzstatus S zu warten.