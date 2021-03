Serbien beginnt im Mai mit Produktion von russischem Corona-Vakzin

Serbien beginnt nach Regierungsangaben am 20. Mai mit der eigenen Produktion des russischen Covid-19-Impfstoffs Sputnik V. Das vereinbarten der russische Handelsminister Denis Manturow und der ressortfreie serbische Minister Nenad Popovic am Donnerstag in Moskau. Serbien werde - abgesehen von Russland - somit das erste Land in Europa sein, das Sputnik V herstelle, erklärte Popovic im serbischen Staatsfernsehen RTS.