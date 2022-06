Xi ist anlässlich des 25. Jahrstags der Übergabe Hongkongs von Grossbritannien an die Volksrepublik in die ehemalige Kronkolonie gereist. Er traf am Donnerstag an Bord eines Hochgeschwindigkeitszugs mit seiner Frau Peng Liyuan in der Finanzmetropole ein. In einer ersten kurzen Rede lobte er, dass Hongkong immer wieder "schwere Prüfungen" bestanden und eine Herausforderung nach der anderen gemeistert habe. "Nach dem Wind und dem Regen ist Hongkong aus der Asche auferstanden."

Für Xi ist es seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren die erste bekannte Reise ausserhalb des chinesischen Festlands. Zugleich ist es sein erster Hongkong-Besuch seit 2017. Anders als damals, als Zehntausende Demokratie-Befürworter in den Strassen der Stadt demonstrierten, werden diesmal keine Proteste erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens und die meisten einflussreichen Oppositionspolitiker und Demokratie-Aktivisten befinden sich entweder im Gefängnis oder im Exil.

«Ein Land, zwei Systeme» von China ausgehöhlt

Einige politische Beobachter werten Xis Besuch denn auch als Siegeszug über die politische Opposition in Hongkong. Die Pekinger Zentralregierung hatte die Kontrolle über die Sonderverwaltungszone nach den Massenprotesten der Demokratiebewegung von 2019 ausgeweitet. Grossbritannien hatte Hongkong am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben. Unter der Grundsatzformel "ein Land, zwei Systeme" wurde den Bewohnern zugesichert, die unter den Briten geltenden Bürgerrechte beizubehalten.

Doch Kritiker werfen der kommunistischen Führung in Peking vor, diese Freiheiten faktisch immer mehr ausgehöhlt zu haben. China weist diese Darstellung zurück und beansprucht für sich vielmehr, "Ordnung ins Chaos" gebracht zu haben.

Xis genauer Terminplan seiner Hongkong-Reise wurde nicht veröffentlicht. Am Freitag soll er bei der Amtseinführung des neuen Hongkonger Regierungschefs John Lee dabei sein.

(Reuters/cash)