SIX-Präsident bekräftig Expansionspläne und setzt auf SDX

Der Präsident der Schweizer Börse SIX, Thomas Wellauer, bestätigt die weiteren Expansionspläne. Eine wichtige Rolle habe dabei auch der Aufbau der neuen Börse für digitale Vermögenswerte, der sogenannten SDX. Die Schweiz habe eine sehr fortschrittliche Blockchain-Regulierung, und die SIX verfüge über einen zeitlichen Vorsprung, sagte er in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".