Slowakei erinnert an ihren Weg in die staatliche Unabhängigkeit

Führende Politiker der Slowakei haben am Sonntag den 30. Jahrestag der sogenannten "Deklaration der Souveränität" gewürdigt, die ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur staatlichen Eigenständigkeit war. Die am 17. Juli 1992 vom Parlament des slowakischen Landesteils in Bratislava beschlossene Erklärung markierte einen Meilenstein des Zerfalls der Tschechoslowakei. Der damalige tschechoslowakische Präsident Vaclav Havel gab noch am selben Tag seinen Rücktritt als Staatsoberhaupt bekannt. Knapp ein halbes Jahr danach wurden Tschechien und die Slowakei zum Jahreswechsel 1992/93 zwei unabhängige Staaten.