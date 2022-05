SNB-Chef Thomas Jordan an der jüngsten Franken-Stärke Schuld?

Das Euro/Franken-Paar im bisherigen Tagesverlauf eine Handelsspanne von annähernd anderthalb Rappen gesehen. Aktuell steht das Paar bei 1,0278, nachdem es zur Wochenmitte noch knapp unter der 1,05er Marke gestanden hatte.

Die Commerzbank macht in einem aktuellen Kommentar Aussagen von SNB-Chef Thomas Jordan mit dafür verantwortlich. Es gebe "plötzlich auch von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erste Signale in Richtung Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik", heisst es dort.

Anlässlich einer Veranstaltung am Mittwochabend betonte Notenbankchef Thomas Jordan, dass die SNB darauf achten werde, die Preisstabilität zu erhalten. "Die SNB sehe das Risiko von Zweitrundeneffekten und sei bereit, zu handeln, sollte der Inflationsdruck anhalten", zitiert die Bank den SNB-Chef. Die SNB scheine also auch allmählich geneigt, aktiv zu werden. "Möchte die SNB nicht hinter die Kurve fallen, wäre es also durchaus angebracht, schon im Juni den Leitzins anzuheben."

Zum US-Dollar sieht das Bild am Donnerstag ähnlich aus. Auch dieser weist zum Franken eine Handelsspanne von etwa anderthalb Rappen auf. Mit 0,9768 Franken notiert er dabei nur knapp über seinem bisherigen Tagestief.

(AWP)