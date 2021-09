SNB-Präsident Thomas Jordan nimmt das Steuer wieder in die Hand

Thomas Jordan wird am nächsten Donnerstag die vierteljährlich stattfindende Zinssitzung der Schweizerischen Nationalbank leiten und danach der Öffentlichkeit präsentieren. Das geht aus einer Einladung für die Telefonkonferenz der SNB am 23. September hervor. "Der Präsident des Direktoriums der Nationalbank, Thomas Jordan, wird die Hintergründe des geldpolitischen Entscheids kurz erläutern und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen", steht in der Einladung.

Ende August hatte sich Jordan einem medizinischen Eingriff unterziehen müssen. Der Eingriff erfolgte offenbar am Herz, wie verschiedene Medien berichteten. Der Eingriff habe sich nach einer Vorsorgeuntersuchung als notwendig erwiesen und sei erfolgreich verlaufen, teilte die SNB am 23. August mit. Weitere Angaben zur Art der Krankheit Jordans machte die SNB nicht. Jordan werde sich nach der "ärztlich empfohlenen Erholungsphase" wieder voll den SNB-Amtsgeschäften widmen können, so die SNB damals.

SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg, Direktoriumsmitglied Andréa Maechler sowie die Stellvertretenden Mitglieder des Direktoriums nahmen in der zwischenzeit die Geschäftstermine von Jordan wahr. Thomas Jordan ist seit 2012 Präsident der SNB, nachdem sein Vorgänger Philipp Hildebrand wegen einer Affäre um Dollartransaktionen zurücktreten musste.

