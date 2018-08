So viel zahlten die Banken für die Beilegung des US-Steuerstreits

Banken der Kategorie 1 des US-Steuerprogramms

Institut Busse Datum der Bekanntgabe Credit Suisse 2,6 Milliarden Dollar 20.05.2014 Bank Leumi 400 Millionen Dollar 23.12.2014 Julius Bär 547 Millionen Dollar 05.02.2016 Neue Privat Bank (NPB) 5 Millionen Dollar 18.07.2018 ZKB 98,5 Millionen Dollar 14.08.2018 Banken der Kategorie 1, die noch keine Einigung erzielten: Basler KB (BKB) Pictet HSBC Privatbank Rahn & Bodmer Bank Hapoalim Bank Mizrahi Liechtensteinische Landesbank (Schweiz)** Bank Frey** Neue Zürcher Bank** ** existieren nicht mehr

Banken der Kategorie 2 des US-Steuerprogramms*

Institut Busse Datum der Bekanntgabe BSI 211 Millionen Dollar 30.03.2015 Vadian Bank 4,253 Millionen Dollar 08.05.2015 Finter Bank Zürich 5,414 Millionen Dollar 15.05.2015 Société Générale Private Banking (Lugano) 1,363 Millionen Dollar 28.05.2015 MediBank Zug 826'000 Dollar 28.05.2015 LBBW (Schweiz) 34'000 Dollar 28.05.2015 Scobag Privatbank Basel 9090 Dollar 28.05.2015 Bank Rothschild 11,51 Millionen Dollar 03.06.2015 Banca Credinvest 3 Millionen Dollar 03.06.2015 Berner Kantonalbank 4,619 Millionen Dollar 09.06.2015 Société Générale Private Banking (Suisse) 17,807 Millionen Dollar 09.06.2015 Bank Sparhafen 1,81 Millionen Dollar 19.06.2015 Bank Linth LLB 4,15 Millionen Dollar 19.06.2015 Ersparniskasse Schaffhausen 2,066 Millionen Dollar 26.06.2015 Privatbank Von Graffenried 287'000 Dollar 02.07.2015 Banque Pasche 7,229 Millionen Dollar 09.07.2015 Arvest Privatbank 1,044 Millionen Dollar 09.07.2015 Mercantil Bank 1,172 Millionen Dollar 16.07.2015 Neuenburger Kantonalbank 1,123 Millionen Dollar 16.07.2015 Nidwaldner Kantonalbank 856'000 Dollar 16.07.2015 SB Saanen Bank 1,365 Millionen Dollar 23.07.2015 Privatbank Bellerive Zürich 57'000 Dollar 23.07.2015 PKB Privatbank Lugano 6,328 Millionen Dollar 30.07.2015 Falcon Private Bank Zürich 1,806 Millionen Dollar 30.07.2015 Credito Privato Commerciale in liquidazione 348'900 Dollar 30.07.2015 Bank EKI Genossenschaft Interlaken 0,4 Millionen Dollar 03.08.2015 Privatbank Reichmuth & Co 2,6 Millionen Dollar 06.08.2015 Jurassische Kantonalbank 970'000 Dollar 06.08.2015 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (BIM) Suisse Lugano 0 Dollar 06.08.2015 Bank Zweiplus 1,089 Millionen Dollar 20.08.2015 Tessiner Kantonalbank 3,393 Millionen Dollar 20.08.2015 Hypothekarbank Lenzburg 560'000 Dollar 27.08.2015 Schroder & Co Bank 10 Millionen Dollar 03.09.2015 Valiant Bank 3,3 Millionen Dollar 10.09.2015 Bank La Roche & Co 9,3 Millionen Dollar 15.09.2015 St.Galler Kantonalbank 9,48 Millionen Dollar 17.09.2015 E. Gutzwiler & Cie, Banquiers 1,6 Millionen Dollar 17.09.2015 Migros Bank 15,04 Millionen Dollar 25.09.2015 Graubündner Kantonalbank 3,62 Millionen Dollar 25.09.2015 BHF- Bank 1,77 Millionen Dollar 01.10.2015 Finacor 295'000 Dollar 06.10.2015 Schaffhauser Kantonalbank 1,613 Millionen Dollar 08.10.2015 BBVA Suiza 10,39 Millionen Dollar 16.10.2015 Piguet Galland & Cie 15,36 Millionen Dollar 23.10.2015 Luzerner Kantonalbank 11,031 Millionen Dollar 29.10.2015 Habib Bank Zürich (HBZ) 9,4 Millionen Dollar 29.10.2015 Banque Heritage 3,846 Millionen Dollar 29.10.2015 Hyposwiss Private Bank Geneva 1,109 Millionen Dollar 29.10.2015 Banque Bonhôte & Cie 0,62 Millionen Dollar 03.11.2015 Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) 9,71 Millionen Dollar 12.11.2015 Zuger Kantonalbank 3,798 Millionen Dollar 12.11.2015 Standard Chartered Bank Switzerland 6,337 Millionen Dollar 13.11.2015 Maerki Baumann & Co 23,9 Millionen Dollar 17.11.2015 BNP Paribas (Suisse) 59,78 Millionen Dollar 19.11.2015 KBL (Switzerland) 18,79 Millionen Dollar 19.11.2015 Bank CIC 3,28 Millionen Dollar 19.11.2015 Privatbank IHAG Zürich 7,45 Millionen Dollar 24.11.2015 Deutsche Bank (Suisse) 31,02 Millionen Dollar 24.11.2015 EFG Bank European Financial Group, Genf, und EFG Bank 29,98 Millionen Dollar 03.12.2015 Aargauische Kantonalbank 1,98 Millionen Dollar 08.12.2015 Cornèr Banca 5,07 Millionen Dollar 10.12.2015 Bank Coop 3,22 Millionen Dollar 10.12.2015 Baumann & Cie, Banquiers 7,7 Millionen Dollar 15.12.2015 Dreyfus Söhne & Co, Banquiers 24,16 Millionen Dollar 15.12.2015 Crédit Agricole (Suisse) 99,21 Millionen Dollar 15.12.2015 Bordier & Cie Switzerland 7,82 Millionen Dollar 17.12.2015 PBZ Verwaltungs AG 5,57 Millionen Dollar 17.12.2015 Post Finance 2 Millionen Dollar 17.12.2015 Edmond de Rothschild (Suisse) und Edmond de Rothschild (Lugano) 45,25 Millionen Dollar 18.12.2015 Waadtländer Kantonalbank 41,67 Millionen Dollar 23.12.2015 Bank J. Safra. Sarasin 85,80 Millionen Dollar 23.12.2015 Coutts & Co 78,48 Millionen Dollar 23.12.2015 Gonet & Cie 11,45 Millionen Dollar 23.12.2015 Walliser Kantonalbank 2,31 Millionen Dollar 23.12.2015 Bank Lombard Odier & Co 99,809 Millionen Dollar 31.12.2015 - (zusätzliche Nachzahlung)) 5,3 Millionen Dollar 01.08.2018 DZ Privatbank 7,452 Millionen Dollar 31.12.2015 Union Bancaire Privée (UPB) 188 Millionen Dollar 06.01.2016 Leodan Privatbank 0,5 Millionen Dollar 25.01.2016 Hyposwiss Privatbank Zürich 49,7 Millionen Dollar 27.01.2016 Mirelis 10,245 Millionen Dollar 30.07.2018

Erste bestrafte Bank vor Schaffung der Kategorien durch US-Behörden

UBS 780 Millionen Dollar 18.02.2009

* Zur Bereinigung des Steuerstreits mit den USA hatten sich Schweizer Banken selbst in die drei Kategorien (2, 3, 4) des entsprechenden Programms des US-Justizministeriums einteilen können. Automatisch der Kategorie 1 zugeordnet wurden jene Banken, gegen die bereits ein Strafverfahren läuft.

Die Kategorie 2 ist für Banken mit US-Kunden, die mutmasslich Steuerdelikte begangen haben. Kategorie 3 ist für jene Banken gedacht, die beweisen können, dass sie nicht gegen US-Gesetze verstossen haben. Kategorie 4 schliesslich ist für Banken, die lediglich regional tätig sind und keine US-Kunden haben.

