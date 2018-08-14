So viel zahlten die Banken für die Beilegung des US-Steuerstreits

(Tabelle) - Mehrere Schweizer Banken haben inzwischen den Steuerstreit mit den USA beigelegt. Eine Übersicht über die bisher bekannt gewordenen Strafzahlungen:
14.08.2018 15:45

Banken der Kategorie 1 des US-Steuerprogramms

Institut                       Busse                   Datum der Bekanntgabe

Credit Suisse                  2,6 Milliarden Dollar       20.05.2014
Bank Leumi                     400 Millionen Dollar        23.12.2014
Julius Bär                     547 Millionen Dollar        05.02.2016
Neue Privat Bank (NPB)         5 Millionen Dollar          18.07.2018
ZKB                            98,5 Millionen Dollar       14.08.2018
    
Banken der Kategorie 1, die noch keine Einigung erzielten:   
  
Basler KB (BKB)    
Pictet    
HSBC Privatbank    
Rahn & Bodmer    
Bank Hapoalim    
Bank Mizrahi    
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz)**    
Bank Frey**    
Neue Zürcher Bank**  
  
** existieren nicht mehr

Banken der Kategorie 2 des US-Steuerprogramms*

Institut                       Busse                       Datum der Bekanntgabe

BSI                            211 Millionen Dollar        30.03.2015
Vadian Bank                    4,253 Millionen Dollar      08.05.2015
Finter Bank Zürich             5,414 Millionen Dollar      15.05.2015
Société Générale 
Private Banking
(Lugano)                       1,363 Millionen Dollar      28.05.2015
MediBank Zug                   826'000 Dollar              28.05.2015
LBBW (Schweiz)                 34'000 Dollar               28.05.2015
Scobag Privatbank Basel        9090 Dollar                 28.05.2015
Bank Rothschild                11,51 Millionen Dollar      03.06.2015
Banca Credinvest               3 Millionen Dollar          03.06.2015
Berner Kantonalbank            4,619 Millionen Dollar      09.06.2015
Société Générale Private 
Banking (Suisse)               17,807 Millionen Dollar     09.06.2015
Bank Sparhafen                 1,81 Millionen Dollar       19.06.2015
Bank Linth LLB                 4,15 Millionen Dollar       19.06.2015
Ersparniskasse 
Schaffhausen                   2,066 Millionen Dollar      26.06.2015
Privatbank 
Von Graffenried                287'000 Dollar              02.07.2015
Banque Pasche                  7,229 Millionen Dollar      09.07.2015
Arvest Privatbank              1,044 Millionen Dollar      09.07.2015
Mercantil Bank                 1,172 Millionen Dollar      16.07.2015
Neuenburger Kantonalbank       1,123 Millionen Dollar      16.07.2015
Nidwaldner Kantonalbank        856'000 Dollar              16.07.2015
SB Saanen Bank                 1,365 Millionen Dollar      23.07.2015
Privatbank Bellerive Zürich    57'000 Dollar               23.07.2015
PKB Privatbank Lugano          6,328 Millionen Dollar      30.07.2015
Falcon Private Bank Zürich     1,806 Millionen Dollar      30.07.2015
Credito Privato Commerciale 
in liquidazione                348'900 Dollar              30.07.2015
Bank EKI 
Genossenschaft Interlaken      0,4 Millionen Dollar        03.08.2015
Privatbank Reichmuth & Co      2,6 Millionen Dollar        06.08.2015
Jurassische Kantonalbank       970'000 Dollar              06.08.2015
Banca Intermobiliare di 
Investimenti e Gestioni (BIM) 
Suisse Lugano                  0 Dollar                    06.08.2015
Bank Zweiplus                  1,089 Millionen Dollar      20.08.2015
Tessiner Kantonalbank          3,393 Millionen Dollar      20.08.2015
Hypothekarbank Lenzburg        560'000 Dollar              27.08.2015
Schroder & Co Bank             10 Millionen Dollar         03.09.2015
Valiant Bank                   3,3 Millionen Dollar        10.09.2015
Bank La Roche & Co             9,3 Millionen Dollar        15.09.2015
St.Galler Kantonalbank         9,48 Millionen Dollar       17.09.2015
E. Gutzwiler & 
Cie, Banquiers                 1,6 Millionen Dollar        17.09.2015
Migros Bank                    15,04 Millionen Dollar      25.09.2015
Graubündner Kantonalbank       3,62 Millionen Dollar       25.09.2015
BHF- Bank                      1,77 Millionen Dollar       01.10.2015
Finacor                        295'000 Dollar              06.10.2015
Schaffhauser Kantonalbank      1,613 Millionen Dollar      08.10.2015
BBVA Suiza                     10,39 Millionen Dollar      16.10.2015
Piguet Galland & Cie           15,36 Millionen Dollar      23.10.2015
Luzerner Kantonalbank          11,031 Millionen Dollar     29.10.2015
Habib Bank Zürich (HBZ)        9,4 Millionen Dollar        29.10.2015
Banque Heritage                3,846 Millionen Dollar      29.10.2015
Hyposwiss Private 
Bank Geneva                    1,109 Millionen Dollar      29.10.2015
Banque Bonhôte & Cie           0,62 Millionen Dollar       03.11.2015
Banque Internationale
à Luxembourg (Suisse)          9,71 Millionen Dollar       12.11.2015
Zuger Kantonalbank             3,798 Millionen Dollar      12.11.2015
Standard Chartered Bank
Switzerland                    6,337 Millionen Dollar      13.11.2015
Maerki Baumann & Co            23,9 Millionen Dollar       17.11.2015
BNP Paribas (Suisse)           59,78 Millionen Dollar      19.11.2015
KBL (Switzerland)              18,79 Millionen Dollar      19.11.2015
Bank CIC                       3,28 Millionen Dollar       19.11.2015
Privatbank IHAG Zürich         7,45 Millionen Dollar       24.11.2015
Deutsche Bank (Suisse)         31,02 Millionen Dollar      24.11.2015
EFG Bank European Financial 
Group, Genf, und EFG Bank      29,98 Millionen Dollar      03.12.2015
Aargauische Kantonalbank       1,98 Millionen Dollar       08.12.2015
Cornèr Banca                   5,07 Millionen Dollar       10.12.2015
Bank Coop                      3,22 Millionen Dollar       10.12.2015
Baumann & Cie, Banquiers       7,7 Millionen Dollar        15.12.2015
Dreyfus Söhne & Co, 
Banquiers                      24,16 Millionen Dollar      15.12.2015
Crédit Agricole (Suisse)       99,21 Millionen Dollar      15.12.2015
Bordier & Cie Switzerland      7,82 Millionen Dollar       17.12.2015
PBZ Verwaltungs AG             5,57 Millionen Dollar       17.12.2015
Post Finance                   2 Millionen Dollar          17.12.2015
Edmond de Rothschild (Suisse) 
und Edmond de Rothschild 
(Lugano)                       45,25 Millionen Dollar      18.12.2015
Waadtländer Kantonalbank       41,67 Millionen Dollar      23.12.2015
Bank J. Safra. Sarasin         85,80 Millionen Dollar      23.12.2015
Coutts & Co                    78,48 Millionen Dollar      23.12.2015
Gonet & Cie                    11,45 Millionen Dollar      23.12.2015
Walliser Kantonalbank          2,31 Millionen Dollar       23.12.2015
Bank Lombard Odier & Co        99,809 Millionen Dollar     31.12.2015
- (zusätzliche Nachzahlung))   5,3 Millionen Dollar        01.08.2018

DZ Privatbank                  7,452 Millionen Dollar      31.12.2015
Union Bancaire Privée (UPB)    188 Millionen Dollar        06.01.2016
Leodan Privatbank              0,5 Millionen Dollar        25.01.2016
Hyposwiss Privatbank Zürich    49,7 Millionen Dollar       27.01.2016
Mirelis                        10,245 Millionen Dollar      30.07.2018

Erste bestrafte Bank vor Schaffung der Kategorien durch US-Behörden

UBS                            780 Millionen Dollar        18.02.2009

* Zur Bereinigung des Steuerstreits mit den USA hatten sich Schweizer Banken selbst in die drei Kategorien (2, 3, 4) des entsprechenden Programms des US-Justizministeriums einteilen können. Automatisch der Kategorie 1 zugeordnet wurden jene Banken, gegen die bereits ein Strafverfahren läuft.

Die Kategorie 2 ist für Banken mit US-Kunden, die mutmasslich Steuerdelikte begangen haben. Kategorie 3 ist für jene Banken gedacht, die beweisen können, dass sie nicht gegen US-Gesetze verstossen haben. Kategorie 4 schliesslich ist für Banken, die lediglich regional tätig sind und keine US-Kunden haben.

ra/jb/tp

(AWP)

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