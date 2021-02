Solidaritätsaufruf an reiche Länder im Patentstreit um Corona-Mittel

Im Streit um Patente auf Corona-Impfstoffe und -medikamente hat die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" am Mittwoch einen Appell an reiche Länder gerichtet. Sie blockieren einen Vorstoss Indiens und Südafrikas in der Welthandelsorganisation (WTO), die Patente vorübergehend aufzuheben, damit Fabriken in aller Welt Impfstoffe und Medikamente herstellen können. Vertreter der 164 WTO-Länder diskutieren am Donnerstag erneut über diesen Antrag.