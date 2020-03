Sorge vor Staatsbankrott im Libanon nach Zahlungsausfall

Nach dem ersten Zahlungsausfall in seiner Geschichte wächst im Mittelmeerstaat Libanon die Sorge vor einem Staatsbankrott. Die Regierung arbeitet an einem Rettungsplan und will sich dazu am Dienstag zu einer Krisensitzung treffen, wie libanesische Medien meldeten. Das Land erlebt derzeit die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren. Deren Auswirkungen sowie monatelange Massenproteste erschüttern das politische System.